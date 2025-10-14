Ulrich Wichmann aus Steckby ist auf der Spur einer fast vergessenen Apfelsorte, wobei sich die Frage stellt: Existiert diese tatsächlich? Dazu benötigt er die Hilfe von Apfelbaumbesitzern.

Steckby - Elstar, Gala und Jonagold kennen wohl die meisten. Anders schaut es beim Blutroten Gravensteiner, Geflammten Kardinal oder Kandil Sinap aus. Es handelt sich allesamt um Äpfel, dem beliebtesten Obst der Deutschen. Die Vielfalt ist enorm. Einer, der sich mit den verschiedenen Sorten auskennt, ist Ulrich Wichmann. Besonders die historischen haben es dem Apfelexperten aus Steckby angetan. Um ein Rätsel zu lösen, ist er jetzt auf der Suche nach einer ganz bestimmten Sorte: der Rotgestreiften gelben Schafnase.