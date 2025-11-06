Gute Nachrichten vom Bildungsminister für Eltern in Zerbst. Der Fortbestand der Grundschulen in Steutz und Lindau ist erstmal gesichert. Warum Schließungen trotzdem möglich sind.

Aufatmen in Steutz und Lindau: Kleine Grundschulen können weitermachen

Alle Lindauer Grundschüler waren auf dem Schulhof versammelt, um die Gäste zu begrüßen.

Steutz/Lindau. - Aufatmen an den Grundschulen in Steutz und Lindau. Die bangen Wochen des Wartens und Hoffens sind vorbei. Gestern überreichte Bildungsminister Jan Riedel (CDU) dem Zerbster Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) – die Stadt ist Schulträger – persönlich die Genehmigung, dass die beiden Grundschulen im Schuljahr 2026/2027 betrieben werden dürfen. Doch was passiert danach?