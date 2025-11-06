weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Bildungsminister besucht Zerbst: Aufatmen in Steutz und Lindau: Kleine Grundschulen können weitermachen

Gute Nachrichten vom Bildungsminister für Eltern in Zerbst. Der Fortbestand der Grundschulen in Steutz und Lindau ist erstmal gesichert. Warum Schließungen trotzdem möglich sind.

Von Petra Wiese Aktualisiert: 06.11.2025, 17:53
Alle Lindauer Grundschüler waren auf dem Schulhof versammelt, um die Gäste zu begrüßen.
Alle Lindauer Grundschüler waren auf dem Schulhof versammelt, um die Gäste zu begrüßen. Foto: Petra Wiese

Steutz/Lindau. - Aufatmen an den Grundschulen in Steutz und Lindau. Die bangen Wochen des Wartens und Hoffens sind vorbei. Gestern überreichte Bildungsminister Jan Riedel (CDU) dem Zerbster Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) – die Stadt ist Schulträger – persönlich die Genehmigung, dass die beiden Grundschulen im Schuljahr 2026/2027 betrieben werden dürfen. Doch was passiert danach?