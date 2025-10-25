Die Schließung des Krankenhauses beschäftigt derzeit insbesondere die Lokalpolitik. Am 22. Oktober hatte der Landrat die Kreistagsfraktionen eingeladen, um nach einer Lösung zum Erhalt des Standortes zu suchen.

Aus für Zerbster Krankenhaus: Treffen bei Landrat Andy Grabner - weitere Gespräche und Info-Veranstaltung für Mitarbeitende geplant

Zerbst - Am Mittwoch fand in der Landkreisverwaltung Köthen das angekündigte Gespräch zur Schließung der Zerbster Helios-Klinik zum 19. Dezember statt. Landrat Andy Grabner (CDU) hatte Vertreter der Kreistagsfraktionen und den ärztlichen Direktor des Gesundheitszentrums Bitterfeld-Wolfen zu einem Informationsabgleich zum derzeitigen Stand eingeladen. Außerdem ging es darum, wie eine tragfähige Lösung zum Erhalt des Krankenhauses gefunden werden kann.