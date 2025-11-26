Voruntersuchungen bestätigen Vermutungen Ausgrabungen vor dem Hausbau: Archäologen stoßen in Zerbst auf Spuren uralter Besiedlung
Die Zukunft des Wohngebiets „Fohlenweide“ hängt an der Vergangenheit: Archäologische Funde könnten das Bauprojekt verzögern – oder ganz verändern.
26.11.2025, 18:42
Zerbst - Zerbst ist für Archäologen ein spannendes Pflaster. Denn schon immer siedelten Menschen in der Region, und das selbst an Stellen, an denen es der Laie heute nicht vermuten würde - so wie ganz am Ortsrand der Stadt in Richtung Bone. Dort, wo perspektivisch Grundstücke für Einfamilienhäuser erschlossen werden sollen, fanden sich jetzt alte Siedlungsspuren.