  4. Voruntersuchungen bestätigen Vermutungen: Ausgrabungen vor dem Hausbau: Archäologen stoßen in Zerbst auf Spuren uralter Besiedlung

Die Zukunft des Wohngebiets „Fohlenweide“ hängt an der Vergangenheit: Archäologische Funde könnten das Bauprojekt verzögern – oder ganz verändern.

Von Daniela Apel 26.11.2025, 18:42
Archäologe Gregor Kretschmann nahm die Voruntersuchungen am potenziellen Wohnbaustandort „Fohlenweide“ in Zerbst vor. Verfärbungen im Boden ließen Rückschlüsse auf eine frühe Besiedlung zu.
Zerbst - Zerbst ist für Archäologen ein spannendes Pflaster. Denn schon immer siedelten Menschen in der Region, und das selbst an Stellen, an denen es der Laie heute nicht vermuten würde - so wie ganz am Ortsrand der Stadt in Richtung Bone. Dort, wo perspektivisch Grundstücke für Einfamilienhäuser erschlossen werden sollen, fanden sich jetzt alte Siedlungsspuren.