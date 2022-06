AWO-Seniorenzentrum Zerbst sorgt selbst für Nachwuchs in der Pflege

Das AWO-Seniorenzentrum in Zerbst gewährte Schülern Einblicke in den Beruf der Pflegefachkraft. Dazu gehört das Messen des Blutzuckerwertes, wie die Azubis den Schülerinnen Nora und Meike zeigten.

Zerbst - In vielen Branchen fehlt es an Nachwuchs. Um für sich zu werben, bietet sich der Tag der Berufe an. Mit dem Blick hinter die Kulissen soll Jugendlichen geholfen werden, sich für eine Ausbildung zu entscheiden. Dass ein Job in der Pflege attraktiv sein kann, das verdeutlichten die Azubis des Zerbster AWO-Seniorenzentrums „Haus am Frauentor“. Im Gegensatz zu anderen Pflegeeinrichtungen schaut man hier zuversichtlich in die Zukunft.