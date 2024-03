Kulturfesttage in Zerbst

Zerbst - Mit „Tom & Teachers“ nahm es seinen Anfang. Rainer Gräßler hatte die Musikschulband ins Leben gerufen. Seit Frühjahr 2023 ist nun Bandarbeit fester Bestandteil der Musikschulangebote. Musikschullehrerin Claudia Bruchmüller, die auch bei „Tom & Teachers“ mitspielt, hatte sich bereit erklärt, hier anzusetzen, denn es gab durchaus Kritik daran, dass an der Musikschule „Johann Friedrich Fasch“ in Zerbst überwiegend klassische Musik im Mittelpunkt stand.

Lesen Sie auch:Auf zur kreativen Entdeckungsreise! Warum keiner einen Besuch des Zerbster Museums verpassen sollte

Inzwischen gibt es vier Band-Formationen. Neben „Tom & Teachers“ gibt es die „Masters of Volt“ und „Allys Shadows“. Die vierte Gruppe ist bislang noch namenlos. Eigentlich sollten die Bands schon im November auftreten, aber soweit war man dann doch noch nicht. Dafür boten die Zerbster Kulturfesttage nun den Rahmen, um den ersten Band-Abend der Musikschule „Johann Friedrich Fasch“ zu veranstalten. Dieser fand am vergangenen Freitag im Saal der Musikschule statt. Die Bands sollten die Gelegenheit haben, sich einmal zu präsentieren. Ein zweistündiges, abwechslungsreiches Programm war zu erleben.

Da erklangen Stücke von Lenny Kravitz, über Nirvana, Neill Young, Alanis Morisette bis hin zu den Puhdys und Rammstein. Die Veranstaltung war gut besucht, obwohl auch noch mehr hätten kommen können. Vielleicht beim nächsten Mal.

Vier Musikschul-Bands gestalteten ein zweistündiges Programm. Foto: Musikschule

Die Musikschulbands werden sich schon bald erneut präsentieren. Sie treten natürlich zum Open-Air-Musikschulfest auf. Das findet am 15. Juni statt. Da werden aber auch die klassischen Ensembles zu erleben sein. Außerdem steigt am 21. Juni wieder die Fête de la Musique in Zerbst, wo die Bands ebenfalls mitmachen.

Auch interessant:Musik unter freiem Himmel

Wer Lust auf Bandmusik hat, kann sich jederzeit in der Musikschule melden. Vor allem Bassisten werden gesucht. Je nachdem, wie weit jemand ein Instrument beherrscht, werden die Bands zusammen gesetzt.