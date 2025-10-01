Öffentlicher Personennahverkehr Bauarbeiten und veränderte Abfahrtszeiten: Zahlreiche Änderungen für Zerbster Zugreisende nach Magdeburg und Leipzig
Der Zerbster Bahnhof wird im großen Stil saniert, und nicht nur das Gebäude. Für Reisende der Deutschen Bahn hat das Auswirkungen. Hinzu kommt der Fahrplanwechsel Mitte Dezember. Was die Pläne sind und was sich ändert.
01.10.2025, 06:15
Zerbst - Für Zugreisende von und nach Zerbst ändert sich in den kommenden Monaten einiges. Wir haben einen Gesamtüberblick für alle RE-Linien in Richtung Magdeburg, Dessau und Zerbst sowie weitere Änderungen zusammengestellt.