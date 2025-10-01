Öffentlicher Personennahverkehr Bauarbeiten und veränderte Abfahrtszeiten: Zahlreiche Änderungen für Zerbster Zugreisende nach Magdeburg und Leipzig

Der Zerbster Bahnhof wird im großen Stil saniert, und nicht nur das Gebäude. Für Reisende der Deutschen Bahn hat das Auswirkungen. Hinzu kommt der Fahrplanwechsel Mitte Dezember. Was die Pläne sind und was sich ändert.