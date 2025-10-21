Zerbster Bahnhof wird im großen Stil saniert. Für Reisende der Deutschen Bahn hat das Auswirkungen im Alltag. Der gesamte Zugverkehr rollt nun über den Bahnsteig 2.

Behinderungen im Zugverkehr: In Zerbst werden Bahnsteig 1 und das Gleis erneuert

Nicht nur der Bahnsteig 1 im Bahnhof Zerbst wird erneuert, auch das Gleis selbst.

Zerbst - Nicht nur das historische Zerbster Bahnhofsgebäude erhält eine Frischzellenkur, auch der Bahnsteig 1 wird auf links gedreht. Während die Sanierung des Gebäudes schon eine Weile im Gang ist, sind nun auch die Arbeiten am Bahnsteig angelaufen, der bereits zurückgebaut wurde. Die Deutsche baut ihn barrierefrei um. Dafür wird er auf 55 Zentimeter erhöht, sodass die Reisenden bequem und stufenfrei in die Züge ein- und aussteigen können.