Unter dem Motto „Trance meets Techno - wenn Kultur auf Beats trifft“ steigt in Zerbst am 22. November die erste Soli-Party - ein Konzept, das Marie Gottschling aus Berlin mit in ihre alte Heimat bringt.

Marie Gottschling wird bei der 1. Soli-Party in Zerbst zusammen mit zwei weiteren DJs aus Berlin für eine abwechslungsreiche Mischung aus Techno und Trance sorgen.

Zerbst - Das Ende der diesjährigen Saison feiert die Zerbster Essenzen-Fabrik am 22. November ab 20 Uhr mit einer Soli-Party, maßgeblich organisiert von Marie Gottschling. Die gebürtige Zerbsterin, die in Deetz aufgewachsen und mit 19 nach Berlin gezogen ist, macht selbst Musik. Im Interview verrät die junge Frau, was sich hinter der Veranstaltung verbirgt und was die Besucher erwartet.