Während der dunklen Jahreszeit steigt das Risiko von Wildunfällen. Wie man sich verhalten sollte und in welchen Regionen es häufig zu Unfällen kommt.

Tote Tiere einfach mitnehmen? Was die Polizei bei einem Wildunfall empfiehlt

In der dunklen Jahreszeit steigt das Risiko von Wildunfällen im Jerichower Land. Was man in solchen Fällen tun sollte.

Burg. - Die kalte Jahreszeit bringt im Straßenverkehr viele Tücken mit sich - schlechte Sichtverhältnisse, nasse oder eisige Straßen und Nebel, um nur einige zu nennen. Auch die Gefahr von Wildunfällen steigt, wenn diese bei früh einsetzender Dunkelheit die Straße überqueren. Die Volksstimme befragt Max Jäger, Leiter Zentrale Dienste im Polizeirevier Jerichower Land, wie Fahrer sich am besten verhalten sollten und in welchen Gegenden es häufig zu Wildunfällen kommt.