Gefahr im Straßenverkehr Tote Tiere einfach mitnehmen? Was die Polizei bei einem Wildunfall empfiehlt
Während der dunklen Jahreszeit steigt das Risiko von Wildunfällen. Wie man sich verhalten sollte und in welchen Regionen es häufig zu Unfällen kommt.
21.11.2025, 18:27
Burg. - Die kalte Jahreszeit bringt im Straßenverkehr viele Tücken mit sich - schlechte Sichtverhältnisse, nasse oder eisige Straßen und Nebel, um nur einige zu nennen. Auch die Gefahr von Wildunfällen steigt, wenn diese bei früh einsetzender Dunkelheit die Straße überqueren. Die Volksstimme befragt Max Jäger, Leiter Zentrale Dienste im Polizeirevier Jerichower Land, wie Fahrer sich am besten verhalten sollten und in welchen Gegenden es häufig zu Wildunfällen kommt.