Fünfte Auflage des Jütrichauer Lichterfestes lockt an die Tausend Besucher an. Die besondere Atmosphäre macht den vorweihnachtlichen Markt aus.

Jütrichau. - Kleines Jubiläum hatte das Jütrichauer Lichterfest am vergangenen Sonnabend. Zum fünften Mal wurde auf den Gutshof geladen und rekordverdächtige Besucherzahlen erreicht. Die einen sprechen von 1.000 Gästen, aber ganz so hoch will Lars Stock, der den Hut für die Veranstaltung auf hatte, nicht ansetzen. Aber 800 dürften es schon gewesen sein, so Stock. Man hatte aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre gelernt, gut vorgeplant und reichlich besorgt. Nur die 130 Portionen Grünkohlpfanne waren dann doch um 18 Uhr alle.