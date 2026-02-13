weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zerbst
    4. >

  4. Stadtentwicklung: Bezahlbare Wohnungen: Sind Junge und Alte die Verlierer auf dem Wohnungsmarkt?

Stadtentwicklung Bezahlbare Wohnungen: Sind Junge und Alte die Verlierer auf dem Wohnungsmarkt?

Das Geld sitzt meist bei den Jungen und den Alten nicht ganz so locker. Bezahlbarer Wohnraum ist also gefragt. Den gäbe es nicht ausreichend, behauptet IG Bau. Stimmt das?

Von Thomas Kirchner 13.02.2026, 19:02
Am meisten gefragt sind Zwei Hier im ehemaligen Zerbster Wehrkreiskommando auf dem Markt sind unter anderem eine 2- und zwei 3-Raum Wohnungen entstanden.
Am meisten gefragt sind Zwei Hier im ehemaligen Zerbster Wehrkreiskommando auf dem Markt sind unter anderem eine 2- und zwei 3-Raum Wohnungen entstanden. Foto: Thomas Kirchner

Zerbst - Es gibt nicht genügend bezahlbare Wohnungen für Rentner in Zerbst in der Zukunft - diese These stellt die IG Bau auf. Im gleichen Zuge wären auch Azubis benachteiligt, heißt es, was für die Wirtschaft fatal wäre.