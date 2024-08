Zerbst - Mit dem Riesenrad den Blick über den Platz und die Stadt genießen, mit dem HyperX Adrenalin spüren, in den Biergärten jede Menge Live-Musik und Shows erleben – das zieht in jedem Jahr Tausende Besucher an. Bis auf den Dauerregen am ersten Sonnabend, wodurch die Biergartenbetreiber ihr Bühnenprogramm umgeschmissen haben, hatte der Wettergott es dann doch gut mit den Akteuren auf dem Platz gemeint.

Lesen Sie auch:Zerbster Heimatfest: Darum ist die Zukunft der Pferdemarktlotterie ungewiss

Viel Betrieb herrschte erwartungsgemäß an den Wochenenden, wo Partybands, Schlagersänger und auch der musikalische Nachwuchs für gute Stimmung und Laune gesorgt haben.

Seit mehreren Generationen ist die Schaustellerfamilie Sobczyk für das Vergnügen anderer Menschen jetzt unterwegs – seit mittlerweile 30 Jahren auch in Zerbst, unter anderem mit dem Break Dancer. Das Fahrgeschäft ist inzwischen Kult auf dem Zerbster Heimatfest. Foto: Heiko Röder

Auch im Biergarten „Ludwig“ am Giebel des einstigen Zerbster Residenzschlosses gab es an den Wochenenden Live-Musik, unter anderem mit dem Deutsch-Pop Akustik-Duo „Niewegk“, mit „Dings und Bums“ oder mit „Cat looovs Kyyy“. Foto: Heiko Röder

Die Schwestern Bahara und Khadija Mehrabi haben die Karussell-Tour sichtlich genossen. Die beiden hatten an der Verlosung zum Plakatgesicht 2025 teilgenommen und waren als „Ersatzkinder“ ausgelost worden, was der guten Stimmung aber keinen Abbruch tat. Foto: Heiko Röder

Ordentlich Betrieb herrschte auch im Biergarten „Schloßfreiheit“. Auch hier wurde den Heimatfestbesuchern einiges geboten, wie Haxenessen, Mutzbraten, Speckkuchen und natürlich auch hier jede Menge Musik, unter anderem mit der Band „Padroxx“, dem Schlagersänger Kevin Neon oder mit dem „Duo Tropicando“. Foto: Heiko Röder

Die Zerbster Fußballer trafen sich auf dem Zerbster Heimatfest zum Frühschoppen. Foto: Heiko Röder

Das Heimatfest lockt natürlich auch mit seinem Vergnügungspark. In diesem Jahr waren unter anderem das Riesenrad, der Break Dance, das Magic, der Musik-Express, eine Geisterbahn, Kinderkarrusells, ein Kettenflieger, Gaudi Alm, HyperX sowie ein Twister am Start. Foto: Heiko Röder

Aber auch sportlich hat das längste Volksfest Sachsen-Anhalts einiges zu bieten, wie das Reit-, Spring- und Fahrturnier am ersten Festwochenende, das Badminton-Turnier, den Heimat- und Schützenfestlauf oder Skat-Turnier zwischen Zerbst und der Partnerstadt Jever.