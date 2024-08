Längstes Volksfest Sachsen-Anhalts Zerbster Heimatfest: Schlagernacht lässt jetzt auch Künstler Schlange stehen

Der deutsche Schlager ist keineswegs out, was man am Sonnabend im Biergarten des Festwirts beim Zerbster Heimatfest live erleben konnte. Das führt zu unerwarteten Entwicklungen.