30.000 Lose stehen bei der Pferdemarktlotterie 2024 zum Verkauf. Doch wie es mit der beliebten Verlosung beim Heimatfest in Zerbst weitergeht, ist unklar.

Zerbst - 1878 ging die traditionsreiche Pferdemarktlotterie das erste Mal an den Start, also vor 146 Jahren. Der Hauptgewinn damals: eine elegante Equipage in Form eines Landauers mit zwei edlen Pferden. Der 2. Preis war ein Einspänner mit einem Pferd und elegantem Geschirr, 1947 ein Ackerwagen und eine tragende Färse, 1958 ein Pkw Wartburg.