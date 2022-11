Billig-Ticket ohne Angebote - Öffentlicher Personennahverkehr auf dem Land begrenzt

Zerbst - Das 9-Euro-Ticket sollte mehr Menschen in den Nahverkehr locken. Das hat es auch, zumindest in den Großstädten und Ballungsräumen. Wie Bund und Länder am Mittwoch beschlossen haben, ist ein Nachfolgemodell gefunden – ein bundesweit geltendes 49-Euro Ticket. Wann es an den Start geht, ist noch unklar. So schnell wie möglich, hieß es in Berlin.