In Anbetracht der Inflation fordern die Zerbster Ortschaften höhere Zuschüsse. Nun gibt es einen Kompromissvorschlag, von dem auch die Vereine der Kernstadt profitieren könnten.

Bläst Windenergie Geld in Ortschaften und Vereine?

Zerbst. - Hüpfburg, DJ, gastronomische Versorgung, usw. – wer heutzutage ein Dorffest organisieren will, muss tief in die Tasche greifen. Die Kosten sind in den zurückliegenden Jahren stetig gestiegen. Das Problem: Die Höhe der Zuschüsse, die die Zerbster Ortschaften zur freien Verfügung erhalten, blieb konstant.