Gödnitz. - Die Idylle am Gödnitzer See ist trügerisch. Ende Juli wurde das Gewässer auf Verdacht auf Blaualgen beprobt. Nun flattert ein laminiertes Blatt Papier an einem Holzpfosten am Ufer, wo sich die Badestelle im Bungalowgebiet befindet. „Achtung Blaualgenbefall“ heißt es darauf.