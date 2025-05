In der Nacht zum Montag sind in einer Gartensparte drei Lauben in Flammen aufgegangen. Auch wenn hier die Brandursache noch unklar ist, lobt der Bürgermeister eine Belohnung aus.

Brandserie in Zerbst hält an: Stadt lobt 1.000 Euro Belohnung für Hinweise aus

In der Gartensparte „Blume“ sind in der Nacht zum Montag drei Gartenlauben niedergebrannt.

Zerbst. - In der Nacht zum Montag hat ein größeres Feuer gleich vier Ortsfeuerwehren in Atem gehalten. In der Zerbster Gartensparte „Blume“ haben kurz nach 0 Uhr gleich drei Gartenlauben in Flammen gestanden. Als Problem hat sich einmal mehr die Löschwasserversorgung herauskristallisiert. Alle drei Lauben sind allerdings nicht mehr zu retten gewesen – ein Einsatz der den Feuerwehren einiges abverlangt und bis in die frühen Morgenstunden gedauert hat.