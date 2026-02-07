In Zerbst steht die Wahl des Bürgermeisters an. Wer die Kandidaten sind, wer wählen darf, wo die Wahllokale zu finden sind und wie die Briefwahl funktioniert.

Bürgermeisterwahl in Zerbst: Was Wähler jetzt zur Abstimmung am 12. April wissen müssen

Am 12. April geht's wieder ans Auszählen der Stimmen. Dann wird in Zerbst der Bürgermeister gewählt.

Zerbst - Wer steht die nächsten sieben Jahre an der Spitze des Rathauses? Die Entscheidung fällt am 12. April. Dann sind die Zerbster zur Bürgermeisterwahl aufgerufen. Wer genau wählen darf, wie die Briefwahl abläuft und welche Kandidaten zugelassen sind - das weiß das Wahlteam der Stadt.