Corona-Protest: Zerbster demonstrieren gegen Impfpflicht

Mehrere Menschen zogen am Montagabend (13.12.2021) durch Zerbst. Still protestierten sie für maßvolle Corona-Maßnahmen.

Zerbst (dp) - Wie in mehreren Städten Sachsen-Anhalts versammelten sich am Montagabend auch in Zerbst Impfgegner. Von bis zu 90 Personen berichtete Doreen Wendland von der Polizeiinspektion Ost.