  Kirchenmusik in Zerbst: Dank Spenden und Handarbeit: Dorfkirche Kermen hat erstmals eine eigene Orgel

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hat die Kermener Kirche eine eigene Orgel – ein gebrauchtes Instrument aus Eichholz, das Orgelbaumeister Jörg Stegmüller fachgerecht restaurierte und einbaute.

Von Petra Wiese 12.08.2025, 16:15
Jörg Stegmüller und Alina Weiher stimmen das Instrument.
Jörg Stegmüller und Alina Weiher stimmen das Instrument. Foto: Petra Wiese

Kermen. - Den Orgelbaumeister Jörg Stegmüller hat es mal wieder in die Einheitsgemeinde Stadt Zerbst verschlagen. Der Berliner hat die Orgeln in den Kirchen von Eichholz und Pulspforde instand gesetzt und im vergangenen Jahr die Bornumer Orgel. Diesmal hatte er einen Auftrag in Kermen.