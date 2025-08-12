Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hat die Kermener Kirche eine eigene Orgel – ein gebrauchtes Instrument aus Eichholz, das Orgelbaumeister Jörg Stegmüller fachgerecht restaurierte und einbaute.

Dank Spenden und Handarbeit: Dorfkirche Kermen hat erstmals eine eigene Orgel

Kermen. - Den Orgelbaumeister Jörg Stegmüller hat es mal wieder in die Einheitsgemeinde Stadt Zerbst verschlagen. Der Berliner hat die Orgeln in den Kirchen von Eichholz und Pulspforde instand gesetzt und im vergangenen Jahr die Bornumer Orgel. Diesmal hatte er einen Auftrag in Kermen.