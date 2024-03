In den Ortschaften rund um Zerbst lodern nicht nur die traditionellen Osterfeuer. In den Kirchen erklingt Musik. Zudem gibt es einige Veranstaltungen, die an den Feiertagen einen Besuch lohnen.

Am Sonnabend lodern in den Orten rund um Zerbst wieder die traditionellen Osterfeuer, so wie hier im vergangenen Jahr in Jütrichau.

Zerbst - Ostern steht vor der Tür. Während Christen an das Leid und Sterben Jesu Christi erinnern, finden zugleich eher profane Veranstaltungen statt – eine Übersicht.

Zum Osterlunch lädt der Lindauer Heimatverein am Ostermontag auf die Lindauer Burg. In der Zeit von 10 bis 16 Uhr sind Lindauer, Besucher, Familien und Interessierte gern gesehen. Bei Imbiss und Getränken lässt es sich vor der Kulisse der mittelalterlichen Burganlage aushalten. Ausblicke vom Bergfried sind ebenfalls möglich. Die Kinder können sich zudem ab 14 Uhr beim Eiertrudeln beteiligen und Preise gewinnen. Ein österlicher Familientag soll es werden.

Küken und Lämmchen locken nach Lindau

Auf dem Lindauer Ziegenhof Warnke ist über die Osterfeiertage wieder einiges los. Am Karsamstag beginnt um 9 Uhr bereits das Hoffrühstück. Da wartet ein leckeres Büfett auf die Gäste, das vom Hühnerei über selbst gemachte Marmelade, Wurst und Käse einiges zu bieten hat. „Auch für die, die nichts mit Ziege am Hute haben, wird etwas dabei sein“, versichert Ziegenhofbetreiberin Bärbel Warnke. Anmeldungen für das Hoffrühstück wären wünschenswert unter der Telefonnummer (0173) 643 61 36.

Um 13.30 Uhr startet dann die fröhliche Ostereiersuche mit Osterhase Uli. Wo wird er die bunten Eier wohl in diesem Jahr verstecken? Vor allem die Kinder kommen hier auf ihre Kosten. Am Ostersonntag und am Ostermontag ist der Ziegenhof ebenfalls jeweils ab 13 Uhr geöffnet. Da können Osterküken, Lämmchen und Hasen gestreichelt werden. Da wird es einen Imbiss für Besucher geben und hausgebackenen Kuchen. Der Hofladen hat geöffnet.

Start in Radfahrkirchensaison

In der Steckbyer Nicolaikirche wird am Ostersonntag die nunmehr 16. Radfahrerkirchensaison eröffnet. Um 16 Uhr werden dazu Steckbyer, Radfahrer aus der Umgebung und viele andere Gäste erwartet. Mit einem Gottesdienst soll das Ereignis gefeiert werden. Die Kirche am Elberadweg ist fortan wieder verlässlich und täglich bis 20 Uhr geöffnet. Der Gemeindekirchenrat würde sich über einen gut besuchten Gottesdienst freuen und im Anschluss können alle zum symbolischen Auftakt durch das Dorf radeln.

Bereits heute ab 18 Uhr wird zum „Abendma(h)l anders“ mit der Band Triniton in die Zerbster Trinitatiskirche eingeladen. Musik zur Sterbestunde Jesu Christi erklingt am Karfreitag ab 15 Uhr in der St. Elisabeth-Kirche in Pulspforde. Zur gleichen Zeit erfüllt auch in Zerbst Passionsmusik die Bartholomäikirche.

Traditionelle Osternacht in Ankuhner Kirche

Mit der Osternacht ab 20 Uhr beginnt in der Ankuhner Kirche St. Marien am Karsamstag das Osterfest. Der Zerbster Gospelchor singt und das Osterfeuer lodert. Unterdessen wird am Ostermontag ab 8 Uhr in die Osterkirche nach Trüben eingeladen, wo die Besucher ein Gottesdienst mit dem Posaunenchor erwartet. Szenen des Passionsweges – vom Einzug Christi nach Jerusalem über das letzte Abendmahl in der Kapelle und die Kreuzigung bis zur Auferstehung am Ostermorgen – sind hier in und um die Kirche dargestellt.

Nicht fehlen dürfen die traditionellen Osterfeuer, die am Karsamstag rund um Zerbst brennen. Und das geschieht in der Regel unter den wachsamen Augen der Mitglieder der jeweiligen Ortsfeuerwehren.

Güterglück, Trainingsplatz, 18 Uhr

Bias, Pakendorfer Weg, 17 Uhr

Walternienburg, Parkplatz vor der Burganlage, 18 Uhr

Niederlepte, Wiese An der Nuthe, 18.30 Uhr

Deetz, Feuerwache, 18 Uhr

Hohenlepte, Lagerplatz für Grünschnitt, 19 Uhr

Mühlsdorf, Straße zwischen Mühlsdorf und Luso, 18 Uhr

Steutz, Wiese gegenüber des Jugendclubs, 18 Uhr

Steckby, Gänsewiese (Weg zum Lunapark), 18 Uhr

Leps, ehemaliger Kompostierplatz, 19 Uhr

Bone, Neuer Weg, 18 Uhr

Reuden/Anhalt, Festwiese am Zipsdorfer Weg, 17 Uhr

Jütrichau, Festplatz am Teich, 18 Uhr

Nedlitz, Osterfeuerplatz hinterm Sportplatz, 19 Uhr

Hagendorf, Osterfeuerplatz, 19 Uhr

Buhlendorf, Osterfeuerplatz am Zernitzer Weg, 18 Uhr

Quast, Osterfeuerplatz am Deetzer Weg, 19 Uhr

Lietzo, an der Deponie, 18 Uhr

Kerchau, Osterfeuerplatz, 19 Uhr

Mühro, Ortsausgang Richtung Garitz, 19.30 Uhr

Polenzko, Osterfeuerplatz, 19.30 Uhr

Bärenthoren, am Dorfplatz, 19.30 Uhr

Pulspforde, am Akazienplatz, 18 Uhr

Bonitz, am Nuthestau, 18 Uhr

Straguth, in Richtung Rinderanlage, 17 Uhr

Für das leibliche Wohl und Unterhaltung wird gesorgt sein, teilen die Ortsfeuerwehren mit.