Eine geplante Novelle des Bundesjagdgesetzes sieht vor, dass Wölfe in Deutschland einfacher bejagt werden dürfen. Kritiker warnen vor wahllosem Abschuss. In Zerbst gibt es einen Wolfsbeauftragten, Jonas Döring. Was sagt er dazu?

Von Thomas Kirchner 10.02.2026, 10:58
Jonas Döhring (CDU), Wolfsbeauftragter der Zerbster Jägerschaft. Foto: CDU

Zerbst - Das Bundesjagdrecht wird überarbeitet. Ein wesentlicher Punkt: Der Wolf soll als jagdbare Tierart aufgenommen werden. Noch wird diskutiert. Die einen sagen, es wird die Risszahlen nicht senken, wenn man die Wölfe zur anlasslosen Jagd freigibt, die anderen sehen Möglichkeiten vor allem auch auf auffällige Tiere einzugehen. Wie schätzt Zerbst Wolfsbeauftragter Jonas Döring das Vorhaben ein?