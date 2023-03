Die Polizei hat am 21. Februar einen 51-jährigen Mann tot in seiner Wohnung gefunden. Der Zerbster wurde bereits seit Ende Oktober nicht mehr gesehen. Nun liegen erste Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchungen vor.

Zerbst - Wie die Polizei erst am 20. März mitgeteilt hat, haben Beamte bereits am 21. Februar in einer Wohnung am Zerbster Teufelstein eine leblose männliche Person gefunden. Dabei soll es sich um den 51-jährigen Wohnungsinhaber handeln, der offenbar seit Ende Oktober nicht mehr gesehen wurde.