Kritik an Tötung von Jungtieren Nach Tigerglück in Magdeburg: Zoo Leipzig schläfert Tigerbabys ein
Während im Magdeburger Zoo eine Tigerin nach der ersten Geburt ihre Jungen liebevoll umsorgt, muss der Zoo in Leipzig zu einer drastischen Maßnahme greifen, weil das dort nicht klappt.
Magdeburg. - Während sich der Zoo Magdeburg derzeit darüber freut, dass Tigermutter Stormi ihre vier Jungen angenommen hat und sie liebevoll versorgt, hatte der Leipziger Zoo nun nicht soviel Glück. Dort wurde Amurtigerin Yushka vor wenigen Tagen das erste Mal Mutter - genauso wie Stormi in Magdeburg.