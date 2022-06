DRK in Zerbst ruft zur Blutspende auf: Jeder Tropfen zählt

Jeden kann es treffen. Ob Unfall oder Krankheit – plötzlich hängt das eigene Überleben von Spenderblut ab. Mit der Kampagne „Erst wenn’s fehlt, fällt’s auf“ will das DRK aufrütteln und um Blutspender werben – auch in Zerbst.

In Zerbst bietet das Deutsche Rote Kreuz regelmäßig Blutspenden an. Die Resonanz ist gut, könnte aber besser sein.

Zerbst - Gerade mit Beginn der Sommerzeit gerät für viele aus dem Blick, was für manchen ganz selbstverständlich ist: die Blutspende. Eine künstliche Alternative zu dem lebensrettenden Saft existiert nicht. Ohne ausreichend Blutspenden ist die Versorgung von Kranken und Verletzten nicht gesichert. Auf diesen unumstößlichen Fakt will allhährlich der Weltblutspendetag am 14. Juni aufmerksam machen.