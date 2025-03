Drogen sind bei Weitem nicht nur ein Problem in Großstädten wie Berlin oder Frankfurt. Wer das glaubt, irrt gewaltig. So ist die Situation in Zerbst.

Zerbst - Von Crystal bis Kokain – in Zerbst gibt es nichts an Drogen, was man nicht kaufen kann. Wer an Stoff gelangen will, der findet eine Quelle. Warum Zerbster in die Sucht rutschen.