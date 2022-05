Drohen in Zerbst höhere Parkgebühren?

Die in Sachsen-Anhalt geltende Preisobergrenze fürs Parken soll verdoppelt werden. Bislang lag das Limit bei 50 Cent je halber Stunde – auch in Zerbst. Kommt nun eine Erhöhung?

Zerbst - CDU, SPD und FDP in Sachsen-Anhalt sind sich einig. Die Kommunen sollen künftig höhere Parkgebühren nehmen können. Diese sind per Landesverordnung seit 1992 auf maximal 50 Cent je angefangener halber Stunde begrenzt. Der Betrag kann nun auf einen Euro verdoppelt werden. Sollte in Zerbst von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden? Diese Frage gab die Volksstimme an die Stadtratsfraktionen weiter.