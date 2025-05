Das E-Center in Zerbst trumpft zu seinem 31. Geburtstag mit einem besonderen Höhepunkt auf: ein Auftritt von Stereoact. Was Schlagerfans zum Open Air erwartet.

Open-Air-Veranstaltung in Zerbst

Stereoact ist am 17. Mai in Zerbst.

Zerbst - Mit drei Top-10 Alben und über 500 Millionen Streams ihrer deutschsprachigen Songs zählen Stereoact zu den erfolgreichsten deutschen DJs. Das Duo covert Schlagersongs und produziert eigene Lieder. So haben sie zum Beispiel dem Song „Die immer lacht“ von Kerstin Ott zum Hit gemacht. Nun sind sie Hauptact bei der großen Geburtstagsparty des E-Centers in Zerbst am 17. Mai.

Seit 31 Jahren gibt es den Supermarkt dort. Das nimmt Inhaber Sebastian Becker zum Anlass um eine große Open-Air-Veranstaltung zu organisieren. Am Samstag treten dann ab 18 Uhr nicht nur Stereoact mit ihrer Sängerin Lena Marie Engel auf, sondern auch noch „The Artcores“ aus Zerbst und DJ Celli.

Tickets im Vorverkauf und an der Abendkasse

Tickets für das große Event gibt es direkt im E-Center im Vorverkauf aber auch an der Abendkasse. Aufgrund der Aufbauarbeiten am Freitag weist Sebastian Becker darauf hin, dass es Einschränkungen auf dem Parkplatz geben wird. Tom Hebäcker und das Eiscafé Brandt kümmern sich um die kulinarische Versorgung.