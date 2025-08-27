weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  Essen to Go: Ehemalige Rostbratwurst in der DDR Minol-Tanke vor der Wiedereröffnung: Wie zwei junge Männer in Zerbst durchstarten wollen

Viele Jahre war die Minol-Tankstelle am Zerbster Helios Krankenhaus Anlaufstelle für Thüringer-Fans. Das ist seit einigen Monaten Geschichte. Aber hungrige Mäuler sollen auch in Zukunft dort gestopft werden, und das schon ab 29. August.

Von Thomas Kirchner 27.08.2025, 18:05
Emirhan Ulubay (links) und Mihajlo Khobotov eröffnen am 29. August 2025 einen Imbiss in der ehemaligen Minol-Tankstelle Zerbst.
Emirhan Ulubay (links) und Mihajlo Khobotov eröffnen am 29. August 2025 einen Imbiss in der ehemaligen Minol-Tankstelle Zerbst. Foto: Thomas Kirchner

Zerbst - Die allseits beliebte „Rostbratwurst“, wie die Zerbster den Imbiss in der ehemaligen Minol-Tankstelle am Krankenhaus nennen, ist geschlossen. Die Thüringer Bratwurst und die Hamburger sind also Geschichte. Doch die Türen der einstigen DDR Minol-Tanke sollen sich bald wieder öffnen, nämlich schon am Freitag (29. August).