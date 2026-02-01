Der alte Putz ist ab: Das Frauenkloster und der Große Klosterhof sollen ihr Bild verändern. Wie sind die Pläne?

Ehemaliges Frauenkloster in Zerbst: Der Putz ist ab - wie geht es weiter?

Die Fassade des Frauenkloster wird derzeit saniert.

Zerbst - Immerhin 2,61 Milliarden Euro soll Sachsen-Anhalt aus dem Sondervermögen des Bundes erhalten – Zerbst rund 13 Millionen Euro. Nicht ganz unbedeutend: das Geld aus dem Sondervermögen ist mit anderen Fördertöpfen kombinierbar. Projekte, die damit endlich angegangen werden könnten, gibt es viele.