Die Disco Voayage und das Kulturhaus in Lindau sind ein Schandfleck im Ort. Aber es deutet sich eine Änderung an, denn die Eigentümer verzichten auf die Immobilie.

Eigentümer verzichten auf Schrottimmobilie - wem das Voyage jetzt gehört

Ein Schandfleck mitten in Lindau ist das ehemalige Kulturhaus und Disco Voyage.

Lindau - Eine unendliche Geschichte und immer ein Punkt auf der To-do-Liste vom Lindauer Ortsbürgermeister Helmut Seidler. Auch bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates rangierte das „Voyage“ unter den Top Ten seiner Aufzählungen. Das Objekt hat glanzvolle Zeiten erlebt. Es war kulturelles Zentrum, Spielstätte für den Karneval, für Veranstaltungen aller Art bis hin zur beliebten Diskothek – bis einige Jahre nach der Wende das Licht ausging im Lindauer Kulturhaus.