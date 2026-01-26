Nach Jahren stabiler Preise wird der Besuch im Kulturhistorischen Museum und im Museum für Naturkunde bald teurer. Der Magdeburger Stadtrat hat die Weichen gestellt.

Die Eintrittspreise für das Kulturhistorische Museum und das Museum für Naturkunde steigen.

Magdeburg. - Seit 2010 waren die Eintrittspreise stabil, nun sollen sie steigen. Magdeburgs Stadtrat hat ohne große Diskussionen zugestimmt, dass es schon bald teurer wird, in das Kulturhistorische Museum und das Museum für Naturkunde zu gehen. Die Stadt setzt damit die Erhöhung von Eintrittsgeldern in ihren Einrichtungen fort.