Seit nunmehr einem Jahr stehen immer wieder Müllcontainer in Flammen. Ein Hotspot der Brände ist die Zerbster Innenstadt. Die Freiwilligen der Zerbster Wehr sind sauer. Seit Jahresbeginn gab es erneut zahlreiche Einsätze.

Ein Brandtifter treibt in Zerbst weiter sein Unwesen: Erneut geht Mülltonne in Flammen auf

Dieses Mal ging im Gartenweg eine Papiertonne in Flammen auf.

Zerbst - Schon wieder hat es am Montagabend (24. März) in der Innenstadt gebrannt und schon wieder ging eine Mülltonne in Flammen auf – dieses Mal im Gartenweg. Die Bewohner des Grundstücks hatten von dem Geschehen nichts mitbekommen. Sie wurden erst beim Eintreffen der Feuerwehr auf die Flammen vor ihrem Haus aufmerksam.

Der Alarm ging kurz vor 23 Uhr ein und nicht einmal 15 Minuten später hatten die Einsatzkräfte die brennende Papiertonne bereits gelöscht. Zunächst hieß es, dass ein Gebäude brennen würde, weshalb auch die Jütrichauer Wehr alarmiert wurde. Die konnte jedoch kurze Zeit später wieder abdrehen.

Bürgermeister Andreas Dittmann und Ortswehrleiter können nur noch den Kopf schütteln

Brisant in diesem Fall: Die Tonne stand nur wenige Zentimeter vom Zaum und Tor entfernt, was sowohl bei den Bewohnern, bei Ortswehrleiter Steffen Schneider als auch bei Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD), der ebenfalls zum Brandort gekommen war, nur Kopfschütteln auslöste.

Brandstifter setzen Stadt in Aufruhr - Negativ-Rekord "dank" Feuerteufel: Warum die Feuerwehr in Zerbst im Dauereinsatz ist

Seit Jahresbeginn war es bereits der fünfte Containerbrand und das siebente Feuer insgesamt, wo die Feuerwehr Brandstiftung vermutet. Die Brandserie hält die Zerbster Einsatzkräfte nun schon seit einem Jahr in Atem. Die Polizei ermittelt.