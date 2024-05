Am Ortsausgang Kleinleitzkau Richtung Natho kollidierten am 15. Mai zwei Autos. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz.

An der Kreuzung Kreisstraße 1255 Natho-Garitz zum landwirtschaftlichen Weg Ragösen – Bornum sind am Mittwoch zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Eines der beiden Fahrzeuge hatte sich überschlagen.

Garitz - Am Mittwochabend (15. Mai) ist es nahe Garitz zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr war ein Pkw VW auf der Kreisstraße 1255 aus Kleinleitzkau kommend in Richtung Natho unterwegs. Zur gleichen Zeit nutzte ein 45-jähriger Fahrer eines Mercedes mit Anhänger die Verbindungsstraße von Ragösen in Richtung Bornum. „An der Kreuzung zur Kreisstraße kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge“, schildert Daniel Mielchen, Ortswehrleiter der Feuerwehr Garitz-Bornum.

An dem Mercedes sei der integrierte automatische Notruf ausgelöst worden, woraufhin die Rettungskräfte alarmiert wurden. Das war exakt um 18.22 Uhr. „Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass sich der Mercedes samt Hänger überschlagen hat. Bei dem Zusammenstoß sind drei Personen leicht verletzt worden“, sagt der Ortswehrleiter.

20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Garitz-Bornum im Einsatz

Mit geballter Manneskraft und Greifzug wurde der Mercedes wieder auf die Räder gestellt. Foto: Daniel Mielchen

Mielchen: „Wir haben die auslaufenden Flüssigkeiten aufgenommen, die Kreisstraße kurzzeitig gesperrt und anschließend den Mercedes mit Manneskraft und Greifzug wieder auf die ,Füße' gestellt. Neben unserer Feuerwehr, die mit 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort gewesen ist, waren auch Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Nach etwas mehr als einer Stunde war für uns der Einsatz beendet und wir konnten wieder zur Wache abrücken.“

Das zuständige Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in Köthen hat das Unfallgeschehen am Donnerstagnachmittag (16. Mai) in einer Pressemitteilung bestätigt. Von Verletzten war hier allerdings keine Rede. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen sei ein Gesamtsachschaden von etwa 20.000 Euro entstanden, wie ein Polizeisprecher weiter mitgeteilt hat.