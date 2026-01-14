Die Elbfähre zwischen Aken und Steutz steht still: Eisgang zwingt die wichtige Verbindung außer Betrieb. Pendler müssen lange Umwege in Kauf nehmen – und ein Ende ist noch nicht in Sicht.

Eis legt Elbfähre lahm: Wie lange bleibt die Verbindung zwischen Aken und Steutz gesperrt?

Die Elbfähre Aken kann aufgrund des Treibeises nicht übersetzen und liegt fest vertaut am Steutzer Ufer.

Zerbst/Aken - Die Elbfähre in Aken liegt nicht am Ufer, sondern an Stahlseilen nahe der gegenüberliegenden Seite bei Steutz. Eisschollen treiben in beachtlicher Geschwindigkeit vorbei. Wer sich der Fähre nähert, hört, wie die Schollen an den Rumpf aus Stahl stoßen.