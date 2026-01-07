Pendler zwischen Zerbst und Köthen müssen vorerst längere Umwege in Kauf nehmen. Die Elbfähre Aken ist auf unbestimmte Zeit außer Betrieb.

Erstmals seit 2018 muss der Fährbetrieb wegen Eisgangs auf der Elbe eingestellt werden

Die Elbfähre Aken musste ihren Betrieb wegen Eisgangs einstellen. Kurz nach 9.30 Uhr wurde die Fähre am 7. Januar am Steutzer Ufer festgemacht.

Steutz/Aken - Eine polare Kaltfront sorgt in Deutschland derzeit für anhaltende Minusgrade, vor allem nachts gehen die Temperaturen runter. Auch in Zerbst startete der erste Schultag im neuen Jahr frostig. Minus 8 Grad zeigte das Thermometer am Morgen des 7. Januar an. Trotz Sonnenscheins sollte es tagsüber nur wenig wärmer werden.