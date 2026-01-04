Größtes Feuer seit Jahrzehnten Ereignisreiches 2025 für Zerbster Feuerwehren: Mehrere Großbrände und neues Gerätehaus
Die Zerbster Feuerwehren blicken auf ein Jahr voller Herausforderungen zurück. Gleich mehrere Großbrände haben die Einsatzkräfte in Atem gehalten. Aber es gab auch schöne Momente.
04.01.2026, 07:33
Zerbst - Das Jahr 2025 war für die Zerbster Feuerwehren ein ziemlich herausforderndes. Neben dem mutmaßlichen Zündler, der die Zerbster Kameraden regelmäßig in Atem hielt, hatten es die Einsatzkräfte gleich mit mehreren Großbränden zu tun. „Der Großteil der Ereignisse lag allerdings in den Bereichen Kleinbrände (63), Person in Not (60) und allgemeine Hilfe (51)“, blickt Stadtwehrleiter Denis Barycza zurück.