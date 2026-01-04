Die Zerbster Feuerwehren blicken auf ein Jahr voller Herausforderungen zurück. Gleich mehrere Großbrände haben die Einsatzkräfte in Atem gehalten. Aber es gab auch schöne Momente.

Der Wald- und Flächenbrand am 5. Juli 2025 nahe Wertlau droht über die Bahnlinie Zerbst-Dessau zu springen.

Zerbst - Das Jahr 2025 war für die Zerbster Feuerwehren ein ziemlich herausforderndes. Neben dem mutmaßlichen Zündler, der die Zerbster Kameraden regelmäßig in Atem hielt, hatten es die Einsatzkräfte gleich mit mehreren Großbränden zu tun. „Der Großteil der Ereignisse lag allerdings in den Bereichen Kleinbrände (63), Person in Not (60) und allgemeine Hilfe (51)“, blickt Stadtwehrleiter Denis Barycza zurück.