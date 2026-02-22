Am Freitagabend (21. Februar) wurde der Hubsteiger, der 2007 in Dienst gestellt wurde nach fast 20 Jahren und 1.500 Einsätzen abgelöst. Die Freude war riesengroß.

Neues und modernes Kraftpaket für die Zerbster Feuerwehren in Dienst gestellt

Am Freitag wurde die neue Drehleiter an die Feuerwehr übergeben. Links Stadtwehrleiter Denis Barycza, seine Stellvertreter Denis Hofmann und Sven Klarenbach, der Zerbster Ortswehrleiter Steffen Schneider und Andreas Dittmann.

Zerbst - 30 Meter Arbeitshöhe, 15 Tonnen, 320 PS, drei Kameras, Umfeld- und Korbbeleuchtung LED, Rundumleuchten vorn und hinten sowie Martinhornanlage, Atemschutztechnik, Kettensäge, Wärmebildkamera, Druckschläuche, Schwerlastkrankentrage, Schleifkorbtrage, Handscheinwerfer, Funktechnik – das ist das neue Kraftpaket, die neue Drehleiter, die am Freitag (21. Februar) an die Zerbster Feuerwehr übergeben wurde und die natürlich im gesamten Stadtgebiet zum Einsatz kommen wird, wenn sie gebraucht wird.