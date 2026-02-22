weather regen
Magdeburg, Deutschland
Am Freitagabend (21. Februar) wurde der Hubsteiger, der 2007 in Dienst gestellt wurde nach fast 20 Jahren und 1.500 Einsätzen abgelöst. Die Freude war riesengroß.

Von Thomas Kirchner Aktualisiert: 22.02.2026, 07:50
Am Freitag wurde die neue Drehleiter an die Feuerwehr übergeben. Links Stadtwehrleiter Denis Barycza, seine Stellvertreter Denis Hofmann und Sven Klarenbach, der Zerbster Ortswehrleiter Steffen Schneider und Andreas Dittmann. Foto: Thomas Kirchner

Zerbst - 30 Meter Arbeitshöhe, 15 Tonnen, 320 PS, drei Kameras, Umfeld- und Korbbeleuchtung LED, Rundumleuchten vorn und hinten sowie Martinhornanlage, Atemschutztechnik, Kettensäge, Wärmebildkamera, Druckschläuche, Schwerlastkrankentrage, Schleifkorbtrage, Handscheinwerfer, Funktechnik – das ist das neue Kraftpaket, die neue Drehleiter, die am Freitag (21. Februar) an die Zerbster Feuerwehr übergeben wurde und die natürlich im gesamten Stadtgebiet zum Einsatz kommen wird, wenn sie gebraucht wird.