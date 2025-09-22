Am 4. und 5. Oktober geht nun zum dritten Mal das Zerbster Erntedankfest an den Start. Und Besucher dürfen sich auf spannende Neuerungen freuen.

Erntedankfest in Zerbst: Neben der Suche nach neuen Hoheiten wartet Herbstspektakel mit Premieren auf

Höhepunkt des Zerbster Erntedankfestes ist wie immer der große Festumzug am Sonntagnachmittag.

Zerbst - Das Erntedankfest in Zerbst steht vor der Tür und es gibt für Besucher viele Neuerungen. Unter anderem können sie bei einem Wettbewerb selbst abräumen. Nicht die einzige Premiere beim Herbstspektakel.