Viele Neuerungen für Besucher Erntedankfest in Zerbst: Neben der Suche nach neuen Hoheiten wartet Herbstspektakel mit Premieren auf
Am 4. und 5. Oktober geht nun zum dritten Mal das Zerbster Erntedankfest an den Start. Und Besucher dürfen sich auf spannende Neuerungen freuen.
22.09.2025, 06:15
Zerbst - Das Erntedankfest in Zerbst steht vor der Tür und es gibt für Besucher viele Neuerungen. Unter anderem können sie bei einem Wettbewerb selbst abräumen. Nicht die einzige Premiere beim Herbstspektakel.