weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zerbst
    4. >

  4. Viele Neuerungen für Besucher: Erntedankfest in Zerbst: Neben der Suche nach neuen Hoheiten wartet Herbstspektakel mit Premieren auf

Viele Neuerungen für Besucher Erntedankfest in Zerbst: Neben der Suche nach neuen Hoheiten wartet Herbstspektakel mit Premieren auf

Am 4. und 5. Oktober geht nun zum dritten Mal das Zerbster Erntedankfest an den Start. Und Besucher dürfen sich auf spannende Neuerungen freuen.

Von Thomas Kirchner 22.09.2025, 06:15
Höhepunkt des Zerbster Erntedankfestes ist wie immer der große Festumzug am Sonntagnachmittag.
Höhepunkt des Zerbster Erntedankfestes ist wie immer der große Festumzug am Sonntagnachmittag. Foto: Petra Wiese

Zerbst - Das Erntedankfest in Zerbst steht vor der Tür und es gibt für Besucher viele Neuerungen. Unter anderem können sie bei einem Wettbewerb selbst abräumen. Nicht die einzige Premiere beim Herbstspektakel.