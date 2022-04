Europa-Jugendbauernhof Deetz startet ins neue Jahr und hat Großes vor

Auf eine neue Saison bereitet sich der Europa-Jugendbauernhof in Deetz vor. Doch wie hat der Jugendbauernhof die Pandemie bisher überstanden? Was ist für dieses Jahr alles geplant?

Zwei Deutsche rote Puten gehören zu den neusten Bewohnern auf dem Europa-Jugendbauernhof in Deetz.

Deetz - Im Moment geht es ruhig zu auf dem Europa-Jugendbauernhof in Deetz. Die Versorgung der Tiere ist natürlich gegeben. Ansonsten wird die nächste Saison vorbereitet. Inventur steht an und es werden kleine Reparaturen und Pflegearbeiten durchgeführt. Alles wird in Schuss gebracht. Und noch viel mehr steht auf dem Programm.