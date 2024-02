Zerbst. - Im Kunstfenster gibt es wieder etwas zum Anschauen. Bilder aus Rost und Kupfer heißt es da. Mirco Grosch hat seine Werke hier angehängt und aufgebaut. Es sind echte „Eyecatcher“ - Hingucker.

Vier Wochen heißt es nun „Rostartgrosch by Homedesign-Grosch“ auf der Zerbster Breite. Es ist nicht nur, dass die Leute sich die Nase an den Fensterscheiben breit drücken können, sondern Mirco Grosch wird an einer Reihe von Tagen auch vor Ort sein und Besucher in den Ausstellungsraum hineinlassen. Da sind dann noch genauere Blicke auf die Bilder möglich und natürlich Gespräche mit dem Macher selbst.

So ist das Kunstfenster am Mittwoch, 21. Februar 2024, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr geöffnet und am Donnerstag von 15 bis 18 Uhr. Die weiteren Termine im März sind dem Aushang zu entnehmen. Am 2. März veranstaltet der Pulspforder Handwerker sogar einen kleinen Sektempfang mit Gästen, denn er feiert gleichzeitig Firmenjubi-läum 14 Jahre.

Die Idee, seine Bilder mal im Kunstfenster in Zerbst auszustellen, schwirrte Mirco Grosch im vergangenen Jahr schon im Kopf herum. Anfang diesen Jahres fand sich dann eins zum anderen. Nun sind es über hundert rostige Bilder, die Mirco Grosch mit nach Zerbst gebracht hat. Eine vielfältige Palette von Motiven in verschiedenen Größen und unterschiedlichen Rahmen. Alles Unikate und er hat noch mehr.

Wer etwas Bestimmtes sucht, kann nachfragen und bestellen oder schaut auf seine Internetseite www.rostartgrosch.de. Auch größere Formate sind möglich. Wer etwas Passendes gefunden hat, kann es auch gleich mitnehmen, denn die Präsentation ist eine Verkaufsausstellung.

Diese „Rostart“ hat Mirco Grosch erst im vergangenen Jahr nach einer Weiterbildung in Sachen Wandgestaltung für sich entdeckt, ausprobiert und verfeinert. In mehreren Arbeitsschritten entstehen auf Leinwand die Bilder, denen der Rost einen besonderen Charme verleiht.