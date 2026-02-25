Die Wohnungsbaugenossenschaft „Frohe Zukunft“ saniert momentan den Eckblock Wegeberg und Heide. Hier werden fünf Aufzüge eingebaut. Auch ansonsten soll der DDR-Bau aufgewertet werden.

Der Plattenbau Heide / Ecke Wegeberg erhält derzeit eine Frischzellenkur. An der Heide sind die Balkone bereits abgerissen. Am Wegeberg ereilt sie in Kürze das gleiche Schicksal. Schon bald wird der triste Anblick eines DDR-Plattenbaus im Herzen der Stadt Geschichte sein. Die Zerbster Wohnungsbaugenossenschaft „Frohe Zukunft“ investiert hier mehr als 4 Millionen Euro.

Hofseitig sind bereits vier Aufzüge installiert, einer folgt später an der Straße. Die Wohnungen in diesen fünf Eingängen sind nach Fertigstellung dann barrierearm. Wer also einen Spaziergang plant – die Front und die Balkone sollen analog der Langen Straße gestaltet werden.

Grüne Wiese oder Innenstadt - Neues Shopping-Center am Zerbster Stadtrand: Was sagen Netto, Rossmann und Jysk dazu?

Wohnblock an der Schleibank soll perspektivisch Charakter verändern

Perspektivisch hat die Wohnungsbaugenossenschaft „Frohe Zukunft“ noch den Wohnblock an der Schleibank im Auge, den Jacob gerne mit einer Sanierung den Plattenbau-Charakter nehmen möchte. „Hier erfolgt dann eine Komplettsanierung, Aufzüge inbegriffen. Hier wären wir dann im Jahr 2027, wo die Arbeiten beginnen könnten“, blickt Knuth Jacob, geschäftsführender Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft, in die Zukunft.

Bei der Schleibank 8, 10 und 12 schwebe ihm neben dem Einbau von Aufzügen, eine Kernsanierung inklusive der Fassade und auch eine Grundrissänderung der Wohnungen vor. „Das ist so der Kern, was mir bei der Schleibank vorschwebt“, sagt Jacob.