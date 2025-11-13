Günstiger für die einen, teurer für die anderen: Der Kampf um gerechte Abwassergebühren spitzt sich zu. Welche Lösung jetzt auf dem Tisch liegt.

Fast 500 Euro mehr: Für Sammelgrubenbesitzer wird es zunehmend teurer - wie die Kostenexplosion gestoppt werden soll

Kosten für die Abwasserentsorgung stehen fest

Sammelgrubenbesitzer rund um Zerbst müssen 2026 wohl deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Zerbst - Im Zerbster Umland sollen weitere Orte ans Abwassernetz angeschlossen werden. Sammelgrubenbesitzer sind dabei nicht nur Nutznießer, sondern ebenfalls Leidtragende. Ihnen drohen immer weiter steigende Gebühren. Wie eine Kostenexplosion verhindert werden könnte, wurde jetzt im Stadtrat diskutiert.