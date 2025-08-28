Gleich mehrfach an einem Tag musste die Garitzer Feuerwehr jetzt ausrücken, allerdings nicht wegen eines Brandes. Schutzmontur war dennoch gefordert.

Hornissen wie diese hatten sich jetzt in einen bewohnten Bungalow in Garitz verirrt.

Garitz/Polenzko - „Das hat man nicht alle Tage“, gestand der Garitzer-Bornumer Ortswehrleiter Daniel Mielchen. Die Einsätze, zu denen die Feuerwehr am 27. August gerufen wurden, waren schon speziell - und unerwartet.