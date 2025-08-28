Ungewohnte Herausforderungen Außergewöhnliche Einsätze: Garitzer Feuerwehr stellt sich tierischen Herausforderungen
Gleich mehrfach an einem Tag musste die Garitzer Feuerwehr jetzt ausrücken, allerdings nicht wegen eines Brandes. Schutzmontur war dennoch gefordert.
Aktualisiert: 28.08.2025, 15:57
Garitz/Polenzko - „Das hat man nicht alle Tage“, gestand der Garitzer-Bornumer Ortswehrleiter Daniel Mielchen. Die Einsätze, zu denen die Feuerwehr am 27. August gerufen wurden, waren schon speziell - und unerwartet.