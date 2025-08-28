weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zerbst
    4. >

  4. Ungewohnte Herausforderungen: Außergewöhnliche Einsätze: Garitzer Feuerwehr stellt sich tierischen Herausforderungen

Ungewohnte Herausforderungen Außergewöhnliche Einsätze: Garitzer Feuerwehr stellt sich tierischen Herausforderungen

Gleich mehrfach an einem Tag musste die Garitzer Feuerwehr jetzt ausrücken, allerdings nicht wegen eines Brandes. Schutzmontur war dennoch gefordert.

Von Daniela Apel Aktualisiert: 28.08.2025, 15:57
Hornissen wie diese hatten sich jetzt in einen bewohnten Bungalow in Garitz verirrt.
Hornissen wie diese hatten sich jetzt in einen bewohnten Bungalow in Garitz verirrt. Symbolbild: Jens Büttner/dpa

Garitz/Polenzko - „Das hat man nicht alle Tage“, gestand der Garitzer-Bornumer Ortswehrleiter Daniel Mielchen. Die Einsätze, zu denen die Feuerwehr am 27. August gerufen wurden, waren schon speziell - und unerwartet.