Ein Waldbrand nahe Pakendorf bei Zerbst hat sich Anfang Juli zu einem riesigen Flächenbrand entwickelt. Mehrere Tage waren die Feuerwehren mit dem Löschen beschäftigt. Die Statistik des Einsatzes ist beeindruckend.

Eine riesige Feuerwand rollte beim Waldbrand nahe Pakendorf auf die Einsatzkräfte zu.

Zerbst - Am 5. Juli gegen 15.10 Uhr werden die Feuerwehren Zerbst, Jütrichau und Steutz zu einem Waldbrand nahe Pakendorf gerufen. An diesem Sonnabend zeigt das Thermometer 31 Grad Celsius, es ist leicht bewölkt und der Wind weht schwach, in Böen mäßig aus westlicher Richtung. Noch ahnen die Einsatzkräfte nicht, womit sie es gleich zu tun bekommen werden, nämlich einen Einsatz, der ihnen und unzähligen weiteren Kameraden alles abverlangen wird.