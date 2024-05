In Garitz in Zerbst wird wieder der alte Backofen angeheizt. Die Besucher sind aber nicht nur zu frischem Brot, Speckkuchen und Pizza eingeladen. Was die Gäste sonst noch erwartet.

Garitz. - „Es ist wieder so weit. Backofenfest in Garitz. Eine Tradition, die ihresgleichen sucht,“ freut sich Ortsbürgermeister Mario Rudolf. Das traditionelle Backofenfest findet am Pfingstsonnabend, 18. Mai, statt. Das Festgelände ist an der Stärkefabrik in Garitz. Los geht es um 14 Uhr und es werden Spiel und Spaß für die ganze Familie geboten.