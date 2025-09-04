Eil
Sponsoren dürfen Namen aussuchen So heißen die Tigerbabys im Magdeburger Zoo - und so lange bleiben sie
Die vier Tigerbabys sind derzeit die absoluten Publikumslieblinge im Zoo Magdeburg. Nun haben Sponsoren die Namen für die fast vier Monate alten Jungtiere aussuchen dürfen.
04.09.2025, 10:42
Magdeburg. - Die vier Tigerbabys sind aktuell die Stars des Magdeburger Zoos. Täglich werden sie von den Besuchern beim Herumtoben und Erkunden der Anlage beobachtet. Bislang waren die Jungtiere aber noch namenlos. Das hat sich nun geändert.