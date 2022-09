Genehmigung einholen Obstpflücken: Verkehrsministerium warnt vor Sicherheitsrisiko in Sachsen-Anhalt

Das Obst direkt am Wegesrand pflücken klingt verlockend. Doch darf man das? Wie so oft gibt es einige Regeln, an die man sich halten muss. Das Verkehrsministerium von Sachsen-Anhalt warnt zudem vor Sicherheitsrisiken.